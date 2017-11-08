Devlet Bahçeli'den yabancı futbolcu yorumu!

Galatasaray'ın 11 yabancıyla sahaya çıkmasını eleştiren Bahçeli, Beşiktaş'ın da aynı durumu yaşaması halinde takımı bırakacağını söyledi.

Güncellenme 08 Kasım 2017 14:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki makam odasında parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek ekonomi, eğitim, uyum yasaları, futbol ve daha farklı konulardaki soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a ilişkin açıklamalarının sosyal medyada çokça eleştiri aldığı anımsatılan Bahçeli şöyle konuştu:

"Ya isim değiştirsinler ya da bundan vazgeçsinler"

"Ama bizim söylediğimiz Galatasaray'ın düşünmesi gereken konu. Bir maça çıkıyorsunuz 11 yabancı futbolcu ile oynuyorsunuz. Bu Galatasaray'ın kuruluş gününden bugüne kadar ki zaferlerini gölgeleyen bir yaklaşımdır. Galatasaray'da hiç mi kimse gelmedi. Arada sırada birkaç yerli futbolculara yer vermelerinde fayda var. 11 kişi takım kuruyorsunuz 11'i de yabancı, antrenör de yabancı olursa hangi ülkenin takımıyız nerede oynuyoruz diye Galatasaraylılar bunu düşünmesi lazım. Onun için ya isim değiştirsinler ya da bundan vazgeçsinler."

"Beşiktaş, 11 yabancıyla sahaya çıkarsa takımı bırakırım"

Koyu bir Beşiktaşlı olduğunu vurgulayan Bahçeli, kendi takımınında 11 yabancıyla sahaya çıkması halinde takımını bırakabileceğini savunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 1900'lü yıllardan beri olan kulüplerdir. Bunlar üzerinde böyle gölge taşımaması lazım. İki üç tane olabilir mi, olur. Bizden de yurt dışına gidenler var, övünüyoruz. Oradan da bize gelenler olabilir. Ama 11 tane de olursa onu düşünmek lazım. Beşiktaş'ta olmuş olsa, Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın, koyu bir Beşiktaşlı olmama rağmen kulüpten ayrılırım. Beşiktaşlıyız, niye öyle siyah- beyaz? Kırmızı- beyaz bir anlamı var. Öyle bir takımda bakıyorsunuz, bunların hangisinin ayağında top var, ismi nedir şaşıyorsun. Dilin de dönmüyor, bakıyorsun; kimisi İspanyol, kimisi Brezilyalı. Bizim gençlerimize yol vermek lazım. Alt yapıyı geliştirmekte yarar var. Alt yapıda Beşiktaş üstaddır. Şenol, Birol gibi, Yusuf Sanlı gibi. Yine de çıkar. Birkaç var futbolcu gözümüze taktığımız kişiler. 11'ini say desen yedi sekizine dilim dönmez. Beşiktaş'ta alayını beğeniyorum."