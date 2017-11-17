Devlet Bahçeli'den MHP'lilere 2019 uyarısı!

Devlet Bahçeli, partisinin projelerini "herkesten önce" ortaya koyması için çalışma başlattı.

Güncellenme 17 Kasım 2017 10:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.

Toplantıda MHP'nin seçim barajına yönelik bakışı ve 2019'da başlayacak yeni siyasi sisteme entegre olmak için yapılan çalışmalar MYKüyelerine anlatıldı.

"Kilit partiyiz"

Yeni sistemde barajın yüzde 50+1 olduğunu hatırlayan Bahçeli, kurmaylarına "MHP seçimlerde kilit parti olacak." mesajı verdi.

Bahçeli siyasete yön vermek istiyor

MHP Lideri ayrıca, partilerinin baraj korkusu olmadığını anlattı. Devlet Bahçeli, kurmaylarına gerek seçim barajı konusunda gerek 2019'a hazırlıkta rakiplerinden önce projelerini ortaya koymaları için talimat verdi.