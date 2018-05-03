Devlet Bahçeli'den FETÖ uyarısı! Seçimlerde...

MHP Lideri Bahçeli, FETÖ'cülerin seçimlerde kime oy vereceğini sorguladı ve bir talimatla tek aday etrafında toplanabileceğine dikkati çekti.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 10:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları ve yapılan ittifakları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, dün akşamdan beri kafasını meşgul eden bir konu olduğunu, 15 Temmuz'un siyasi ayağı üzerinde kesin bir sonuç olmadığını, siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olduğunu, FETÖ'den bir aday etrafında toplanın talimatı gelmesi halinde durumun ne olacağını sordu.

FETÖ seçimlere müdahil olabilir

Bu açıklama ile seçimlerdeki FETÖ tehlikesine dikkati çeken Bahçeli, örgütün seçimlere müdahil olabileceğini ileri sürdü.

FETÖ’cüler kime oy verecek?

Bahçeli açıklamalarında, dün akşamdan beri kafasını meşgul eden bir konu olduğunu, bunu basın mensupları ile paylaşmanın doğru olup olmadığını bilmediğini, 15 Temmuz'un siyasi ayağının üzerinde kesin bir sonuç olmadığını, siyasi ayağının olduğu yerde siyasi seçmen olduğunu vurguladı.

AK Parti bu durumu takip etti mi?

FETÖ'nün hain darbe girişiminden sonra OHAL ilan edildiğini belirten Bahçeli, çok sayıda görevden uzaklaştırma olduğunu, bu kişilerin ailelerinin olduğunu, AK Parti'nin bu konuyu takip edip etmediğini merak ettiğini, Bakanların FETÖ'nün seçmen ayağını takip etmesi gerektiğini, FETÖ'nün hangi aday etrafında toplanacağının mühim olduğunu söyledi.

FETÖ’den talimat gelir mi?

Bir istihbarat almadığını belirten Bahçeli, "FETÖ'den talimat gelir ve bir adayın etrafında toplanırsa ne olur?" sorusunu sordu.

"100 bin imza araştırılsın"

Cumhurbaşkanlığı aday olabilmek için 100 bin imzanın gerekliliğine dikkati çeken Bahçeli, imza veren 100 bin kişi arasında FETÖ, PKK destekçilerinin de olabileceğini belirtti.

Bahçeli konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'çu var, ne kadar görevden alınmış olan var, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilmiş olabilir."