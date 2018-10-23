Devlet Bahçeli'den "Andımız" tepkisi

Bahçeli, Danıştay'ın "Andımız" kararını eleştirenlere tepki gösterdi.

Güncellenme 23 Ekim 2018 12:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerine en sert konuşmasını yaptı. Konuşmasında AK Parti ile ittifaka kapıları kapatan Bahçeli’nin “Andımız” tepkisi ayakta alkışlandı.

“Türkiye’nin vatandaşları eşittir”

Danıştay’ın sınırlarını aştığına dair eleştirilere cevap veren Bahçeli, MHP'nin yarım asırlık mücadelesinde millet anlayışının uzaklaştırıcı olmadığını, kültürel eksende 'Ne mutlu Türk'üm diyecek' eksende yer aldığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda millet kavramının birleştirici olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eşit olduğunu söyledi.

“Türk ve Türkçüyüz”

Bahçeli, MHP’nin Türkiye’de yaşayan vatandaşları Türk milleti kavramı içerisinde kucakladığını, kültürlerin üst kimlikle buluşmasının asıl ve esas olduğunu, Türklüğün üst kimlik olduğunu, Türk ve Türkçü olduklarını, Andımız’ın Türk milletinin ruh kökünden koptuğunu, Danıştay çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp attığını, doğru bir karar aldığını, çözülme sürecinin kamburundan kurtulunduğunu belirtti.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Biz ne faşist, ne kafatasçıyız. Türk olmanın bir bedeli varsa, can feda olsun. Türklükten taviz vermeyiz" diyen Bahçeli, "Bu hazımsızlığın maksadını nasıl yorumlayalım? Neymiş, Danıştay sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş. Bunların hepsi zırvadır, temelsizdir. Papaz kararına ses çıkaramayanlar, andımızın okunduğunu duyunca ayağa kalkmışlar. Andımız etnik bir ifade değildir. Türk'üm demek ayıp mıdır, doğruyum demek yanlış mıdır? Bize kırmızı çizgi hatırlatması yapan gafiller utanmasınlar ki, MHP'nin kırmızı çizgisi Türklüktür. Biz ne faşist, ne kafatasçıyız. Türk olmanın bir bedeli varsa, can feda olsun. Türklükten taviz vermeyiz" ifadelerini kullandı.