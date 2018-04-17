Devlet Bahçeli yaptığı bu hamlelerle Türk siyasetine damga vurdu!

MHP'nin kurucu lideri Türkeş'in vefatından sonra partisinin başına geçen Bahçeli yaptığı hamlelerle adeta Türk siyasetinin kilit ismi oldu.

Güncellenme 17 Nisan 2018 17:06

MHP'nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş'in vefatı sonrası 6 Temmuz 1997'deki ilk kurultayda MHP genel başkanlığına oturan Devlet Bahçeli, 20 yılı aşkın bir süredir partisinin başında yer alıyor. Bahçeli o gün bugündür aldığı kararlarla Türk siyasetine damgasını vuran isimlerden biri oldu.

3 Kasım 2002 seçimleri

Bahçeli liderliğindeki MHP, 19999'da girdiği genel seçimlerde DSP'den sonra en fazla oy alan ikinci parti olarak Meclis'e girdi. Bülent Ecevit'in Başbakan olduğu hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Fakat, 57. Hükümet, 28 Mayıs 1999'da göreve başlamasından 3 ay sonra 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen tarihimizin en acı depremlerinden birinin yaralarını sarmaya çalıştı.

Daha sonra ise 19 Şubat 2001'deki "anayasa kitapçığının fırlatılması" sonrası başlayan kriz, hükümet ile ilgili tartışmaları büyüttü. Koalisyon ortağı olan Bahçeli ise bu ortamda erken seçim çağrısı yaparak bir süreci değiştiren isim oldu. 3 Kasım 2002'de yapılmasına karar verilen seçim ile Türkiye, AK Parti yönetimi ile tanıştı.

7 Haziran 2015 seçimleri

Kurulduğu yıldan bu yana girdiği her seçimde tek başına iktidar olmayı başaran AK Parti, 7 Haziran'da bu oy oranına ulaşmadı. Bahçeli seçim sonrası yaptığı açıklamada, hiçbir koalisyona ortak olmayacağını açıklayarak yeni bir seçime gidilme sürecini başlattı. Koalisyon görüşmelerinde de bir netice alınamayınca Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığında kurulan geçici hükümet ile 1 Kasım 2015'teki seçimlere gidildi.

16 Nisan 2017 referandumu

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile ve diğer terör örgütleri ile mücadelede iktidara güçlü destek vereceğini açıklayan Bahçeli, 11 Ekim 2016'daki grup konuşması ile Başkanlık sistemine geçişin ilk kıvılcımını çakmış oldu. Konuşmasında "Fiili duruma hukuki boyut kazandırmak gerek" diyen Bahçeli, başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini belirtti. Hazırlanan anayasa değişikliği teklifi ile adı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olan yönetim sistemi 16 Nisan 2017'deki referandum ile kabul edildi. AK Parti'nin tek başına Meclis'ten geçiremeyeceği anayasa değişikliği teklifine Meclis'te destek veren MHP, desteğini referandumda da sürdürdü ve sonuç 'Evet' lehine oldu.

Cumhur İttifakı

MHP Lideri, AK Parti ile referandumdaki iş birliğini Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sürdürme kararı aldı. 8 Ocak 2018'de basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, partisinin cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini, Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Yapılacak yasal düzenleme sonrası AK Parti ve MHP, "Cumhur İttifakı" adıyla seçimlere birlikte girme kararını duyurdu.

17 Nisan 2018 erken seçim çağrısı

16 Nisan 2017'de yapılan referandumun yıldönümünden bir gün sonra partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Önümüzde 2 seçenek vardır. Ya normal tarih beklenecek. Ya da milli mecburiyetten dolayı seçimler erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki, gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP, seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır" sözleri ile erken seçim istedi. Bahçeli ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılmasını önerdi.