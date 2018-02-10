Devlet Bahçeli bu sözleri kime söyledi?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP'de yapılacak kongre öncesinde çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 10 Şubat 2018 12:34

Antalya'da düzenlenen il ve ilçe başkanları toplantısında basın mensuplarının sorularını cevaplayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gizli hesap yapanların kendileri nezdinde insan bile olamayacağını söyledi.

"3 hilal okyanus ötesinin eline düşmeyecek"

MHP'deki kongre süreci hakkında konuşan Bahçeli, olağanüstü kongre derdine kapıldıklarını, MHP'nin temellerini dinamitlemeye çalıştıklarını, otellerde toplandıklarını, fitne kazanını kaynattıklarını, amacın Tük milletinin son kalesini kapmak olduğunu, asla başaramayacaklarını, davanın dualı olduğunu, himaye'nin Allah'tan olduğunu, desteğin aziz Türk milletinden olduğunu, 3 hilalin okyanus ötesinin eline düşmeyeceğini söyledi.

"Gizli hesap yapanlar insan bile olamaz"

Bahçeli, bu süreçte umutsuzluğa kapılanların olduğunu, kozlar paylaşıldıktan sonra ileri atılanların olduğunu, yaşananların vicdanda saklandığını, dava adamlığını karşılıksız adanmayı gerektirdiğini, yükse ruh-sadakat istediğini, gizli hesap yapanların dava adamı değil insan bile olamayacağını ve nice badireler alt eden mücadele disiplini gösteren partililerin gerçek dava adamı olduğunu belirtti.

"Türk milletinin MHP'den gelecek sese kilitlendi"

Türk milletinin MHP'den gelecek sese kilitlendiğini söyleyen Bahçeli, iç huzuru ve düzen bozacak dengesizliğe müsade etmeyeklerini, kendi arzu ve isteklerini her şeyin üzerine çıkaranlara dikkat edilmesi gerektiğini, bu kişilere karşı tedbir alınması gerektiğini, egolara boyun eğenlerle davanın ilerlemeyeceğini ve işgal ettikleri makamlarla üstünlük taslayanların hoş görülmeyeceğini söyledi.

"Dava ezelden beri haklıydı"

Bahçeli, yapılanları unutmadıklarını, hakaret ve hainlikleri hiç aklından çıkarmadıklarını, davalarının ezelden beri haklı olduğunu, şimdi hak verenlerin çoğaldığını, haklarını teslim edenlerin arttığını, haklı çıkmakla avunmayacaklarını ve hep bir fazlasını yapacaklarını belirtti.

"Yenikapı'da MHP ortak ruh oldu"

MHP'nin 2019'da yörenin şartlarına göre tavır alacağını ifade eden Bahçeli, darbe girişiminden sonra Yenikapı'da bir ruh doğduğunu, MHP'nin ortak ruh olduğunu, kapıdan içeri girdiğini, AK Parti ile oturup konuştuklarını, yeni hükümet sistemi üzerinde anlaşmaya vardıklarını, çünkü bekanın tehdit altında olduğunu ve vatanda kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağını söyledi.

"Eski Mısır'da yaşasalar Hz Musa'ya karşı Firavun'da birleşirlerdi"

Bahçeli, baraj sorunu yaşandığını söyleyenlerin barajın yüzde 50 artı 1'e çıktığını ne zaman idrak edeceğini, yüzde 10'u ağzına sakız gibi dolayanların 15 Temmuz'un yarım kalmasına üzülenlerden başkası olmadığını, bu kişilerin eski Mısır'da yaşasalar Hz Musa'ya karşı Firavun'da birleşeceklerini, MHP'nin baraj sorunu olmadığını anlamdıklarını ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin tam olarak oturması maksadıyla 2019'da Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade etti.