Devlet Bahçeli: Al bayrak Afrin'e dikilmeli!

MHP Grup Toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, "Al bayrağımızın Afrin'e dikilme vakti gelmiştir" dedi.

Güncellenme 27 Şubat 2018 11:20

Sözde "soykırım" konusuna değinen Bahçeli, 1915 Olayları ile ilgili Türkiye aleyhine kararlar alan Batılı ülkelere Hocalı katliamını nasıl izah edeceklerini sordu. Bahçeli, "Hollanda ne yapmaya çalışmaktadır. Hollanda bize ne anlatmaya çalışmaktadır? Bu ülke ki, Srebrenitsa'da ulaştığı mezalimleri hangi ara perdelemiştir? 16. yüzyılda elçileri İstanbul'a gelip el etek öptüklerini biz unutmadık" dedi.

Hollanda geçmişine baksın

Hollanda'nın parlamentoda Türkiye'den önce kendi geçmişini oylaması gerektiğini belirten Bahçeli, kararın Türkiye için hükümsüz olduğunu, sözde soykırım iddialarının Türkiye nezdinde hiçbir anlamının olmadığını, soykırımın soysuzların mesleği olduğunu, Türk düşmanlarının ortak adının soykırım olduğunu, Türkiye'nin geçmişinin tertemiz, geleceğinin ise pırıl pırıl olduğunu, bugüne kadar 29 ülkenin 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı aldığını, alınan kararların hiçbirinin tarihi delile dayamadığını, Hollanda'nın soykırım suçlusu arıyorsa Hocalı'ya kendi tarihine bakması gerektiğini vurguladı .

Afrin'de zafere çok yakınız

Afrin'de zafere yaklaşıldığını kaydeden Bahçeli, Türk bayrağının Afrin'e dikilmesinin vakti geldiğini, harekatın kuzey ve batı cephelerinin birleştirildiğini, Mehmetçiğin sabırlı ve cesur olduğunu, harekatın yavaş ilerlediğini söyleyenlerin asla samimi olmadıklarını, TSK'nın üzerine düşeni fazlası ile yaptığını, Mehmetçiğin yanında durmayanların kafa karıştırmaya çalıştığını söyledi.

TSK, teröristlere kök söktürüyor

Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nın milletin desteği ve duaları ile süreceğini, zafere inancın tam olduğunu, askerlerin destan yazdığını, tarihin bu destanı gelecek nesillere intikal ettireceğini, TSK'nın teröristlere kök söktürdüğünü, JÖH ve PÖH birliklerinin bir bölümünün Afrin'e girdiğini, zafere sonunda mutlaka ulaşılacağını, duaların tüm güvenlik güçleri ile beraber olduğunu belirtti.

Salih Müslim'in yakalanması

Salih Müslim'in Prag'da yakalanmasını hatırlatan Bahçeli, gece yarısı tutuklanmasının ve bugün mahkemeye çıkarılacak olmasının olumlu bir gelişme olduğunu, FETÖ'nün Pensilvanya'daki başının da sınır dışı edilmesinin sağlanması gerektiğini, PYD terörist başının Türkiye'ye iadesi için gerekli yasal başvurularda bulunulduğunu, Çekya'nın Müslim'i Türkiye'ye iade etmesini temenni ettiğini vurguladı.