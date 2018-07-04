Dev şirkete FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında dev bakliyat firmasının sahibi 4 kardeş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 15:15

Mersin'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bakliyat devi Arbel Gıda'nın sahipleri Mahmut Arslan, Hüseyin Arslan, Ali Arslan ve Hasan Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adreslerinde bulunamayan kardeşleri arama çalışmaları sürerken iki kişi gözaltına alındı.

4 kardeş hakkında yakalam kararı çıkarıldı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 4 kardeş hakkında yakalama kararı çıkarttı. Öte yandan Mahmut ve Hasan Arslan'ın terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan da arandığını belirtildi. Polisin bu kapsamda bahsi geçen şirketlerde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

PKK ile bağlantıları mı var?

Arslan kardeşlerin hiç birine ulaşamayan polis, şirkete yakınlığı ile bilinen iki kişiyi PKK ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile gözaltına aldı.

FETÖ'ye mali destek sağlamışlar

402 milyon 548 bin 832 TL'lik cirosu ile Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde yer alan Arbel'in, Kanada ve Avustralya’da da fabrika yatırımları bulunuyor. Arbel'in sahibi Arslan Kardeşler hakkında alınan gözaltı kararının gerisinde ise, FETÖ'ye mali destek verdikleri iddiası ile verilen ifadeler yer alıyor.