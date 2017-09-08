Dev projede sona yaklaşıldı

Türkiye'nin mega projelerinden bir tanesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın eylül ayı itibariyle yüzde 61'nin tamamlandığı bildirildi.

Güncellenme 08 Eylül 2017 10:51

Yeni Havalimanı'nda yer alacak tüm ticari işletmeler yeşil kuruluş sertifikasına sahip olacak. Böylece havalimanı dünyanın ilk yeşil havalimanı olma özelliğini de taşıyacak.

Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İYH) çalışan sayısı 31 bini geçti. İnşaat tamamlandığında doğrudan ve dolaylı 225 bin kişiye istihdam sağlanacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kısa süre içinde çalışan sayısının 35 bin seviyesine çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. 29 Ekim 2018'de açılması planlanan havalimanı projesinin eylül itibarıyla yüzde 61.75'i de tamamlandı. 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde yapılan birinci pist ve bağlantılı taksi yollarının asfalt kaplama işleri bitirilme aşamasına geldi. 4 bin 100 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki ikinci pist ve bağlantılı taksi yollarının çalışmalarına başlandı. Sabah'ta yer alan habere göre terminal önündeki büyük apronda beton kaplama işleri devam ediyor.

300 ASANSÖR

Terminal ana blok cephe ve çatı kaplama işleri sürerken, bagaj sistemi inşaatında yüzde 65'lik ilerleme sağlandı. Yolcu köprüleri montaj işlemleri başladı. Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin kaba inşaat işleri tamamlandı ve terminal ana blok cephe kaplama işleri hızlı bir şekilde ilerliyor. İkinci pist ve bağlantı taksi yollarının toprak işleri ise sürüyor. Projenin 28 adet yolcu körüğü köprüsü montaj işlemlerine start verildi. Ayrıca 300'ün üzerinde asansör, yürüyen merdiven ve bant ekipmanının da montajına başlandı.

İLK YEŞİL HAVAALANI

50 bin metrekareden fazla perakende mağaza alanları bulunan havalimanında 30 bin metrekare yiyecek-içecek bölümleri de yer alıyor. Yeni Havalimanı'nda yer alacak tüm ticari işletmeler yeşil kuruluş sertifikasına sahip olacak. Böylece havalimanı dünyanın ilk yeşil havalimanı olma özelliğini de taşıyacak. Sürdürülebilir, kendi enerjisini üreten, çevreci, engelsiz ve yeşil havalimanı olarak inşa edilecek. Havalimanı için Sürdürülebilir Altyapı Enstitüsü'nün Envision Sürdürülebilirlik Sertifikası'na da başvuruldu. Milliyet