Dev Alman bankasına "kara para" operasyonu!

Almanya’nın en büyük finans kuruluşlarından olan Deutsche Bank’ın merkezinde, kara para aklama soruşturması kapsamında operasyon yapıldı.

Güncellenme 29 Kasım 2018 13:56

Almanya’nın en büyük finans kuruluşlarından olan Deutsche Bank’ın Frankfurt’ta bulunan merkezinde, savcılık tarafından yürütülen para aklama soruşturması kapsamında arama yapıldı.

Kara para aklama soruşturması

Frankfurt Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, federal polisle birlikte kara para aklama soruşturmasına yönelik bankanın Frankfurt merkezinde arama gerçekleştirildi.

170 kişilik ekip

Alman basınında yer haberlere göre, vergi müfettişlerinin de yer aldığı yaklaşık 170 kişilik ekip, sabahın erken saatlerinden itibaren bankanın merkezinde arama yapıyor.

Aramanın nedeni ne?

Aramanın, Danimarkalı Danske Bank’ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işleminde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra yapılması ise dikkati çekti.

Bankanın hisseleri düşüşe geçti

Haberin yayılmasından sonra, banka hisseleri yüzde 4 düştü ve şu an 8,27 eurodan işlem görüyor.