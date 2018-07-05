Destici'nin o itirazı YSK tarafından reddedildi!

AK Parti milletvekili olarak gösterilmesine itiraz eden Destici'ye YSK'dan ret geldi.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 10:40

24 Haziran seçimlerinde ilk kez uygulamaya konuşan ittifak sisteminde bazı sıkıntılar çıktı. YSK, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti milletvekili olarak gösterdi. Destici ise bu karara itiraz etti. Kendisinin BBP Genel Başkanı olduğunu belirten Destici, bu ibarenin yer almadığını ve itirazının reddedildiğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; YSK, seçimlere AK Parti listesinden giren BBP lideri Destici'yi AK Parti milletvekili olarak gösterdi.

Bunun üzerine Destici, milletvekili mazbatasında partisinin adının yazmadığını, seçilme tutanağında ise AK Parti milletvekili olarak işlem yapıldığını ve “BBP Genel Başkanı” ibaresinin hiçbir yerde yer almadığını söyledi.

Gelişme sonrası bu itirazı değerlendiren YSK Destici'nin itirazlarını kabul etmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BBP Lideri Destici'yi kabulü yeni kabine de mi yer alacak yorumlarına sebep olmuştu. Görüşme sonrası açıklama yapan Destici, "Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim" dedi.