Destici'den idam ve kriz açıklaması

İdam cezası konusunda açıklama yapan BBP Genel Başkanı Destici, şu anda ekonomik bir krizin yaşandığının su götürmez bir gerçek olduğunu söyledi.

Güncellenme 06 Ekim 2018 15:01

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezası teklifini 1 Ekim itibariyle hazırladıkları anayasa değişiklik metnini TBMM'de düzenlenen basın toplantısı ile duyurarak destek istediklerini, HDP dışında TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ederek onların da desteğini istediklerini, diğer temsil edilen siyasi partilerle de görüşeceklerini, anayasa değişikliği teklifi için 200 imza gerektiğini, 200 imzanın tamamlanacağını inandıklarını söyledi.

İdam cezası açıklaması

Parti olarak siyasi suçlar için asla idam cezasının geri getirilmesini savunmadıklarını belirten Destici, bunun bedelini en ağır ödemiş siyasi parti temsilcileri olduklarını, idam cezası istedikleri suçluların sapıklar, caniler, fiili terör suçunu işleyen hain teröristler ve azmettirenler için olduğunu, bunlara karşı olanların çıkıp açıkça söylemesi gerektiğini, herkesin net olması gerektiğini, kendilerinin idamı bahsettikleri suçlar için istediğini, TBMM'de yeterli imzayı bulamamaları durumunda tekrar halka gideceklerini, bu iki suç için idam cezası gelene kadar çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

“Meclis'in af yetkisi olmamalıdır”

Af teklifine ilişkin Destici, "Kapsamı itibariyle tereddütlü yaklaşmaktayız. Hangi zaruretlerin bu af uygulamasını gerekli kıldığına dair hususlarda bilgi eksikliği mevcut. İleri sürülen gerekçeler, kamuoyu vicdanı gibi bizlerin de vicdanını, aklını şu ana kadar tatmin etmemiştir. 'Kader mahkumu' tanımlamalarıyla meşruiyet ve rıza üretilmeye çalışılması ayrıca bir husustur. 'kervan yolda düzülür' hesabı tıpkı 'Rahşan affı' olarak nitelenen af uygulamasında olduğu gibi içeriğinin genişlemeyeceğinin hiç bir garantisi yoktur. Ucu açık bu tür uygulamalar ateşlerin düştüğü ocakları rencide edip yakmaktadır. İlkesel duruşumuzdan taviz vermiyoruz. Kulun kula işlediği suçlarda devletin ya da Meclis'in af yetkisi olmamalıdır diyoruz. Varsa da kullanmamalıdır" açıklamasında bulundu.

Ekonomik kriz açıklaması

Şu anda ekonomik bir krizin yaşandığının su götürmez bir gerçek olduğunu ifade eden Destici, “Bu krizin nedenleri arasında zamanında düzeltilmeyen halının altına süpürülerek günü kurtaran politikaların neden olduğu yapısal sorunlar da var. Yaşanan ekonomik sorun da dış mihrakların da müdahalesi var sadece bir nedene bağlı değil. Vatandaşlarımızın geliri artık giderlerini karşılayamayacak bir noktaya gelmiş durumda. Gelir gider dengeleri alt üst olmuş durumda. Yorgan ayağa kısa gelmektedir. Üreticiden ÖTV alınmasını doğru bulmuyoruz. Yeterli olmasa da ekonomiye ilişkin önlemler alınıyor. Ülkemiz dış bir ekonomik kuruluş ile adı ister IMF, ister McKinsey olsun bir anlaşma yapmışsa şeffaf bir şekilde hangi kurallar çerçevesinde anlaşma yapılmışsa paylaşılması lazım. Dedikoduların önüne böyle geçilecektir. Her şey milletin gözü önünde yürütülmeli. Milletin aradığı şeffaflıktır. Bu sağlanırsa millet destek verecektir. Ekonomiye ilişkin şu anda yaşadıklarımızın en önemli sebebi cari açıktır" dedi.