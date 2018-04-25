Destici'den Gül'e "367 krizi" göndermesi!

BBP Lideri Destici, Gül'ün 2007'ye dönmesi gerektiğini bu çerçevede bir muhasebe yapacağını düşündüğünü söyledi.

Güncellenme 25 Nisan 2018 13:04

Omurgasını AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu "Cumhur İttifakı"nda yer aladak olan BBP'nin bu ittifakta hangi pozisyonda yer alacağı meral konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde BBP ile AK Parti arasında bir görüşme yapılmıştı. BBP'nin Genek Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya AK Parti'den parti sözcüsü Mahir Ünal ile Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş katılmıştı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşeceğini açıklamıştı.

Erdoğan görüşmesi sonrası kesinleşecek

Destici açıklamasında, işin başından beri ittifakın yasal hale getirilmesinin doğru olduğunu savunduklarını, kendilerinin de Cumhur ittifakını desteklediğini, BBP olarak bu ittifakın içinde olacaklarını, AK Parti heyetinin kendilerini ziyaret ettiğini, BBP kendi amblemiyle mi kendi listesiyle mi yer alacağının henüz belli olmadığını, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşme sonrası kesinleşeceğini söyledi.

Birlikte karar verilecek

Partisinin kurumsal kimliği ile seçime girmeyi arzuladığımı belirten BBP Lideri, buna sadece kendisinin değil Cumhur ittifakının birlikte vereceği bir karar olduğunu, bu karara da saygılı olunacağını, BBP'nin parlamentoda temsil edilmesinin de bu anlamda çok önemli olacağını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en az parlamento seçimleri kadar değerli olduğunu belirtti.

Destici'nin Gül hakkındaki görüşleri

Destici, Abdullah Gül'ün yıpratılmaması gerektiğini, Gül'ün 2007'ye dönmesi gerektiğini, 367 krizini hatırlaması gerektiğini, o dönemde seçilmemesi için her yolun denendiğini, Gül'ün bunun muhasebesini yapacağını ifade etti.