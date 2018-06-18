Destici'den bomba açıklamalar! HDP barajı aşarsa...

BBP Genel Başkanı Destici, HDP'nin barajı aşamaması durumunda Cumhur İttifakı'nın 400 milletvekili çıkaracağını iddia etti.

Güncellenme 18 Haziran 2018 11:40

Cumhur İttifakı'nda yer alan BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

HDP barajı aşamaz

Cumhur İttifakı'nın HDP barajı aşamazsa 400'ün üzerinde vekil çıkaracağını ileri süren Destici, HDP'nin barajı aşamayacağına inandığını, aşarsa da 350 vekil çıkaracaklarını ifade etti.

Alperenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verecek

Destici, seçimlerin millete ve ülkeye hayırlı olmasını dilediğini, bunun için büyük gayret gösterdiklerini, Cumhur İttifakı'nın bir adayı olduğunu, onun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, Alperenler'in ve oy potansiyellerinin Erdoğan'ı destekleyeceklerini, BBP'lilerin, sempati duyanların, Alperenler'in AK Parti'ye oy vermesi gerektiğini, çünkü kendilerinin AK Parti listesinden aday olduklarını söyledi.

BBP’den 18 isim aday gösterildi

BBP'den 18 ismin aday gösterildiğini açıklayan Destici, bir tahminde bulunmak için erken olduğunu, 18 adayın da çok ciddi bir şekilde çalıştığını, adayları olmayan seçim bölgelerinde de partililerin seçim çalışmalarına katıldığını, BBP camiasının Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalıştığını, BBP'nin 10 yıl gibi bir aradan sonra, ilk defa TBMM'de temsil edileceğini, bunu önemsediklerini ifade etti.

Hükümette görev alacaklar mı?

Destici, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'la sınırlı olmadığını, seçimden sonra da devam edeceğini, sistem tam oturana kadar BBP'nin üstüne düşeni yapmaya devam edeceğini, işin hükümette yer alma kısmında bir pazarlıkta olmadıklarını, bunun Cumhurbaşkanı'nın takdirinde olduğunu, bir görev düşerse BBP'nin bundan kaçmayacağını, bugün itibarı ile bir konuşmuşluklarının olmadığını belirtti.

HDP seçilmezse 400 vekil çıkar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci turda seçileceğini ileri süren Destici, bunu sahada net gördüklerini, milletvekili seçimlerinde de sürpriz beklemediklerini, seçimin Cumhur İttifakı lehine biteceğini, Cumhur İttifakı'nın 350 gibi bir sayıyla seçileceğini, HDP barajı aşamaması durumunda 400'ün üzerinde vekil çıkaracaklarını, HDP'nin barajı aşamayacağını düşündüğünü, HDP'nin PKK ile özdeş olduğunu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden siyasileri de kınadığını, Murat Karayılan ile Selahattin Demirtaş'ın bir farkının olmadığını, birinin dağdaki vazifesini yaptığını, birinin Brüksel'deki vazifesini yaptığını, birinin de Meclis'teki vazifesini yaptığını ileri sürdü.

Millet İttifakı’nı samimi bulmuyorum

Destici, Millet İttifakı'nın Kürt seçmene yönelik söylemlerini samimi bulmadığını, bunu iki şekilde yorumladığını, popülist politika yaptıklarını, bölgenin oyunu almak için Kürtleri kandırdıklarını, kendi oylarının kazanmaya yetmediğini, Cumhurbaşkanlığını HDP'nin desteği ile kazanma gibi bir hesapları olduğunu, seçmene yönelik mesajlar olduğunu düşündüğünü, bu ülkede ikinci bir anadile devletin de, milletin de müsaade etmeyeceğini, bunun ayrışma getireceğini söyledi.

“Cumhur İttifakı samimi”

Kürtlerle kardeş olduklarını vurgulayan Destici, "Kendim için ne istiyorsam Allah şahit onlar için de aynısını istiyoruz. Cumhur İttifakı samimi. Biz teröristlere karşıyız" dedi.