Destici'den bedelli askerlik açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, çok sayıda kişinin bedelli askerliği beklediğini ve bunu gelir düzeyine göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Güncellenme 27 Haziran 2018 16:18

Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, askere alma konusunda bir yığılma olduğunu, bu noktada gerekli gibi göründüğünü, fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmediklerini, bedelli askerliğin bedelinin gelir düzeyine göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli ve Erdoğan’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik eden ve başarı dileyen Destici, MHP lideri Bahçeli'ye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı siyasi hamleler nedeniyle teşekkür ettiğini, Bahçeli'nin bu süreçteki demokrasiye katkısının bugün Meclis temsilindeki adaletin neredeyse yüzde 100'e ulaşmasından da görebildiklerini belirtti.

HDP’yi Meclis’e CHP soktu

Destici, HDP'nin barajı aşmasında CHP oylarının etkili olduğunu, CHP'den HDP'ye oyların kaydığını gördüklerini, bunu hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Kandil'in açıklamalarıyla teyit ettiklerini, CHP'nin açıkça HDP'yi barajı geçirme operasyonu yaptığını, bundan sonra HDP'nin yaptığı her olumsuz hareketin faturasının CHP'ye de çıkarılacağını, bu vebalin CHP'nin sırtında olduğunu söyledi.

Bedelli askerlik hakkında açıklama

Askere alma konusunda bir yığılma olduğunun açık olduğunu söyleyen Destici, bu noktada gerekli gibi göründüğünü fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmediklerini, bedelli askerliğin bedelinin, gelir düzeyine göre belirlenmesi gerektiğini, bedelli uygulamasının şehit ailelerini ve şu an askerliğini yapan gençlerin incitmemesi gerektiğini, BBP'nin talebinin buradan elde edilecek gelirlerin bir kısmının SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarına ayrılmasını, bir kısmının askerliğini gönüllü olarak yapan Mehmetçiğe verilmesini, bir kısmının şehit ailelerine ayrılmasını geri kalan büyük kısmının da savunma sanayine harcanması yönünde olduğunu belirtti.