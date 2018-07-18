Destici'den bedelli açıklaması!

BBP Genel Başkanı Destici, bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını, ücret konusunda gelir dağılımına göre planlama yapılması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 15:04

Bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada, BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici, herkes için 15 bin TL rakamını adil bulmadıklarını, gelire göre bir düzenleme yapılmasını istediklerini, herkesin kendi bütçesine, gelirine göre altından kalkabileceği bir rakamın belirlenmesinin gerektiğini söyledi.

OHAL sona eriyor

Destici, OHAL'in kaldırılacağını, OHAL döneminin Türkiye'de sona ereceğini, Türkiye'nin hızla normalleşmesinin gerektiğini, bunu önemsediklerini, meselelerini çözme, aşma noktasında OHAL'in uzatılmamasını da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bedelliye karşıyız

Bedelli askerlik konusuna da değinen Destici, başından itibaren ilkesel olarak bedelliye karşı olduklarını ama şu an bedellinin çıkacağını, bu durumda bir takım önerine ve teklifleri olduğunu, burada da yine doğrunun yapılması, adaletin tesis edilmesi ve varsa mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini, yığılmaların önlenmesi gerektiğini söyledi.

Gelire göre fiyat teklifi

Destici, yaş 25, gün 28, bedelin ise 15 olmasının tik tak şeklinde olduğunu, yaşa ve güne itirazı olmadığını, gençlerin mutlaka askeri eğitimi alıp o kıyafeti giymesi gerektiğini, herkes için 15 bin TL rakamını adil bulmadıklarını, gelire göre bir düzenleme yapılması gerektiğini, herkesin kendi bütçesine, gelirine göre altından kalkabileceği bir rakamın belirlenmesinin gerektiğini belirtti.

Devletin bu durumdan bir beklentisi olması durumunda yüksek gelirliye yüksek, dar gelirliye daha düşük bir bütçe planı yaparak planlama yapabileceğini belirten Destici, "En son çıkarılan bedelli askerlikten 250 bin civarında faydalanan olmuş. Madem bir milyona yakın insandan bahsediliyor o zaman hepsinin faydalanabileceği bir düzenleme yapılması lazım. Baştan savmamak lazım. 'Biz çıkardık gerisi ne olursa olsun' dememek lazım" dedi.