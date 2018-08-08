Destici: Yasa geçerse Öcalan da idam edilir

İdam yasasını tekrar gündeme getiren BBP Genel Başkanı Destici, yasanın Meclis'ten geçmesi durumunda Öcalan'ın da idam edileceğini söyledi.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 16:35

TBMM’ye idam teklifi sunacaklarını açıklayan BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici, yasanın geçmesi durumunda Abdullah Öcalan’ın da idam edileceğini, bunun önünde herhangi bir engel olmadığını vurguladı.

Eleştirileri değerlendirdi

İdam cezasıyla ilgili açıklamalarını intikam duygusu beslemediğini belirten Destici, konuya ilişkin genel eleştirilerin, masum insanların idam edilebileceği yönünde olduğunu belirterek, “Ancak unutmayalım bu hatalı kararlar, sadece masumlara hüküm vermek şeklinde değil, gerçek bir suçluyu beraat ettirme şeklinde de gerçekleşebilmektedir" dedi.

Referandum yapılmalı

Destici, bahsi geçen düzenlemenin TBMM’de 400 sayısına ulaşması durumunda bile düzenlemenin referanduma gitmesini istediklerini, hatta referandumda barajın yüzde 50 değil, yüzde 70 olması gerektiğini ifade etti.

İdam gelirse Öcalan’da asılır

Eskiye dönük suçlarla ilgili verilmiş hükümlerin eski düzenlemelere göre olduğunu belirten Destici, Öcalan’ın hala terör örgütüyle ilintisinin devam ettiğini, hala terör örgütünün elebaşısı ve hala talimat verdiğini, bunların somut delillerle ispat edildiğinde bu eylemlerin talimatçısı olarak yargılanıp, idam edileceğini, bunun önünde engel olmadığını, PKK ile ilişkisi devam ettirdiği sürece bundan kurtulmasının mümkün olmadığını söyledi.