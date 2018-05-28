Destici, seçmenlerden bunu yapmalarını istedi

AK Parti listesinden seçime girecek olan BBP Lider Destici, seçmenlerin oy kullanırken bazı hususlarda dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 10:45

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Başkanlığı´nda yapılan toplantıda 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi.

Türkiye'nin önünde iki seçim olduğunu belirten Destici, bunlardan birinin cumhurbaşkanlığı seçimi diğerinin ise milletvekilliği genel seçimleri olduğunu, Cumhur İttifakı´nın üç partisinde ortak cumhurbaşkanı adayının mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Seçimdeki oy pusulası hakkında bazı ayrıntılar veren Destici, "Diğer seçimlerde de her ne kadar Cumhur İttifakı içinde yer alsak da, orda biliyorsunuz iki amblem var; biri Milliyetçi Hareket Partisi, diğeri AK Parti´nin amblemi. Bizim adaylarımız AK Parti´nin listelerinde olduğu için, milletvekili seçimlerindeki oyumuz AK Parti pusulasına olacak. Bu ayrıntıya özellikle dikkat çekelim. Çünkü bir oyla, üç oyla, beş oyla kazanacağımız bir milletvekilini o şekilde kaybedebiliriz. Cumhur İttifakı içerisinde mührü AK Parti logosuna vuracağız" diye konuştu.

Destici, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk siyasetini etkilediğini, bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, bu hain girişimin ardından bir sistem değişikliğinin gündeme geldiğini, bunu desteklediklerini, yasakların kalkması gerektiğini, Cumhurbaşkanı'nı milletin seçmesi gibi daha demokratik ve özgürlükçü anayasal değişiklikleri her zaman destekleyeceklerini söyledi.