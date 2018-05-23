Destici, o iddialara bu sözlerle cevap verdi

BBP Lideri Destici, partisinin Cumhur İttifakı'ndan çekileceği iddialarını değerlendirdi.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 16:13

Partisinin genel merkezinde haftalık basın toplantısı düzenleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, son birkaç gün içerisinde PKK'nın hain saldırıları sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye FETÖ'ye kucak açan Batı ile karşı karşıya

Türkiye'nin darbeci FETÖ'den diğer bir terör örgütü PKK'lı teröristlere kadar hepsine kucak açan Avrupa ile karşı karşıya olduğunu belirten Destici, bu seçim döneminde de Cumhur İttifakı mensuplarına kapılarını kapatan Avrupa'nın PKK'ya, onun siyasi uzantılarına ve FETÖ'ye kucak açtığını belirtti.

Seçim barajı artık bir anlam taşımıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni istemeyenlerin bu seçime ittifak ile gireceğini belirten Destici, bu ittifakların yüzde 10'luk seçim barajını da ortadan kaldıracağını kaydetti. Destici ayrıca, artık yüzde onluk seçim barajını bulundurmanın bir anlam taşımadığını belirtti.

Destici, "Yüzde 10'luk seçim barajının yasal yollardan değişeceğini ümit ediyorum. Çünkü yüzde 10'luk barajın durmasının sebebi, yönetimde istikrarı muhafaza etmek adınaydı. Artık yeni sistemle yönetimde istikrar garanti altına alındığı için onun da durmasına gerek yok. Seçimden sonraki ilk değişikliklerden birisinin de bu olacağına inanıyorum" dedi.

BBP'nin ittifaktan çekilme iddiası

Bir gazetecinin, "Sadece sizin seçilebilir yerden aday gösterildiğiniz, diğer 17 kişinin seçilebilir yerlerden olmadığı yönünde bazı şikayetlerin olduğu yönünde iddialar var. Adaylıktan çekilme olacak mı? AK Parti'ye listenin değiştirilmesi için teklifte bulundunuz mu?" sorusu üzerine Destici, "Çekilme diye bir şey yok. Bunu açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Bizim 18 tane arkadaşımız AK Parti ile müşterek listede şu anda aday. Bu 18 arkadaşımız da yarın aday tanıtım toplantısında olacaklar" açıklamasını yaptı.

Her siyasi parti içerisinde farklı görüşler olabileceğine değinen Destici, bu konuda partide istişareler yaptıklarını, parti yöneticilerinin ve il başkanlarının büyük çoğunluğunun müşterek listeye girmeyi önerdiğini aktardı.

Destici, "Bu karar benim tek başıma aldığım bir karar değil. Bu, bizim arkadaşlarımızla birlikte aldığımız ortak bir karar. Dolayısıyla biz bu ortak karardan mı çekileceğiz? Böyle bir şey olabilir mi? Ama bu, Cumhur İttifakı içine fitne sokmaya çalışan malum birtakım çevrelerin..." değerlendirmesinde bulundu.