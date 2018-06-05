Destici: HDP kapatılsın!

BBP Lider Destici, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanlığında ve Meclis'te çoğunluğu alacağını, HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 05 Haziran 2018 12:57

HDP'nin PKK'nın partisi olduğunun ispatlanarak kapatılması gerektiğini söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bunun YSK'nın değil Yargıtay Başsavcılığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin meselesi olduğunu söyledi.

HDP, PKK’nın partisidir

BBP olarak kendilerini Anadolu'nun mayası olarak gördüklerini belirten Destici, birleştirici oldukları için Doğu ve Güneydoğu Anadolu oylarında da bir katkı yapacaklarını düşündüklerini, Diyarbakır, Van ve diğer bölge illerine gittiğini, Cumhur İttifakı'na ve BBP'ye karşı bir teveccüh olduğunu, Kürtlerin sadece HDP'ye oy vereceği değerlendirmesini doğru bulmadığını, HDP'nin PKK'nın partisi olduğunun çok açık ve net olduğunu, Kürtlerin PKK'yı değil, Cumhur İttifakı'nı tercih edeceklerine inanmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı Meclis’te de kazanacak

En az 3 BBP'li adayın milletvekili seçileceğine inandığını söyleyen Destici, HDP barajı aşsa da aşmasa da Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağlayacağını, Cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğu farklı ittifaklarda olsa bile erken seçim ihtimali görmediğini, seçimden hemen sonra erken seçim ihtimalini iki şekilde gördüğünü, birincisinin Cumhur İttifakı'nın hem Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığı'nda kazanacağı için görmediğini, İkincisinin de çok düşük ihtimal olsa da, orada da ben Cumhurbaşkanı'nın Meclis'te bir uzlaşma arayacağını ve neticede bu uzlaşmanın da bulunabileceğine inandığını belirtti.

HDP kapatılmalıdır

Destici, HDP'nin terör örgütü partisi oluğunu, bunun üzerinin örtülmemesi gerektiğini, HDP'nin Kandil'in, bebek katili Öcalan'ın partisi olduğunu, vatandaşın bunu bilmesi gerektiğini, HDP'nin Marksist Leninist bir parti olduğunu, bu milletin inancına, kültürüne karşı olan bir parti olduğunu, HDP'nin kapatılması gerektiğini, bunun hukuken PKK'nın partisi olduğunun ispatlanmasıyla bu mümkün olabileceğini, bunun YSK'nın meselesi değil, bu Yargıtay Başsavcılığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin meselesi olduğunu söyledi.