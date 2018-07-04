Destici, Başkan Yardımcısı mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 16:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kulislerde Başkan Yardımcısı olacağı konuşulan BBP Lideri Mustafa Destici ile görüştü.

Destici ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme basına kapalı geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Günlerdir Türkiye'nin gündemini meşgul eden çocuk cinayetleri ile ilgili konuşan Destici, "Çocuklarımızın kaçırılarak öldürülmesi, ölüme terk edilmesi, tacize ve tecavüze uğraması, gerçekten bunlar dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Sanki bir yerlerden düğmeye basılmış ve planlı bir şekilde yapılıyor gibi bir kanaat oluşmuştur" demişti.