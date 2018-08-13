Destek açıklamaları kuru düşüşe geçirdi

Kurdaki yükseliş Almanya ve Rusya'nın Türkiye'nin yanında yer alan açıklamalar yapmasından sonra gerilemeye başladı.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 17:12

Dolardaki dalgalanma bugün de devam etti. Öğle saatlerinde, 7,03 seviyesini gören dolar akşama doğru 6,85 seviyelerinde yatay seyir izlemeye başladı.

Provokatörler yakın takipte

Döviz kuru ile ilgili yapılan spekülatif haberlere hem Cumhurbaşkanlığı hem de SPK yazılı açıklamalarla tepki gösterirken İçişleri Bakanlığı da sosyal medyada bu spekülasyonları yapanlara operasyon düzenledi ve yüzlerce kişi hakkında soruşturma açıldı.

Almanya ve Rusya’dan destek

Öğle saatlerinde 7,03'ü görerek tarihi rekoru test eden dolar, Türkiye'ye gelen destek mesajları sonrası dikey seyrini bırakıp düşüşe geçti. 6,85 seviyelerinde yatay bir seyir izleyen dolar kurunun bu düşüşünde özellikle Rusya ve Almanya'nın Türkiye'nin yanında yer aldıklarını gösteren mesajları etkili oldu.