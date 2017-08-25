Derisi yüzülen yavru kedi yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da bir parkta derisi yüzülmüş halde bulunarak tedavi altına alınan yavru kedi öldü.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 23:06

Antalya’da parkta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesici aletle derisi yüzülen ve ‘Dost’ isimli Golden cinsi köpeğin koklayarak bulup tedavi altına alınan yavru kedi öldü.

Antalya’da 2 aylık yavru kedi, derisi kesici bir aletle vahşice yüzülmüş halde bulunmuş ve veterinerde derisi tekrar dikilerek tedavi altına alındı. 23 Ağustos tarihinde yaşanan olayın ardından üç gündür tedavisi devam eden 2 aylık tekir cinsi yavru kedi bugün öldü.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde yaşayan hayvansever 24 yaşındaki turizmci Cansu Oktar, 2 gün önce akşam saatlerinde köpeğini yakınlardaki parka dolaştırmaya çıkmış ve köpeği, koklayarak yaralı bir yavru kedi bulmuştu. 2 aylık ‘Tekir’ cinsi kedinin sırt bölgesindeki derinin kesici bir aletle yüzüldüğü belirlendi. Veteriner yaklaşık 20 dikişle kedinin derisini yerine dikti. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen ve serum takılan yavru kedi mamasını kendisi yemeye başlamıştı. 3 gündür tedavisi devam eden yavru kedi bugün öldü.

İHA