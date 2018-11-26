Deren Talu'dan zehir zemberek açıklama

Adı, Acun Ilıcalı ile aşk dedikodularına karışan Deren Talu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Güncellenme 26 Kasım 2018 15:15

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın 8 dakikada boşanmalarına sebep olduğu iddia edilen Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, boşanma sonrası yaptığı “Neden boşandık?” açıklaması sonrası Deren Talu da bir açıklama yaptı.

Flaş iddia

Acun Ilıcalı ve Deren Talu hakkındaki iddiaya göre, Acun, 22 yaşındaki güzelle aşk yaşamaya başladı. Çapkınlıkları ile ünlü olan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı’nın Dren Talu’ya gönlünü kaptırdı ve şu an mankenlik yapan güzele Londra’dan ev aldı.

Deren Talu’dan açıklama

Evliliğin bitmesinin sebebi olarak görüne Talu da Instagram’dan açıklama yaptı. Hakkındaki ilişki iddialarını yalanlayan Deren Talu, paylaşımında Acun Ilıcalı'nın anne ve babasının arkadaşı olduğunu vurguladı.

İftiralar çok çirkin

Deren Talu iddialar karşısında çok şaşkın ve kırgın olduğunu, Acun Ilıcalı’nın annesi ve babasının arkadaşı olduğunu, belki iki kez merhaba demişliği olduğunu, Londra’ya en son 13 yaşında ailesiyle gittiğini, iddia edilen türden ilişkilerin hayal bile edemeyeceği çirkinlikte olduğunu, böyle bir şey olmasının ihtimal dahilinde bile olmadığını, hakkıhda bu iftiraları üretenleri nefretle kınadığını, bu haberleri yayanların kim ve amaçlarının ne olduğunu bilmediğini, ailesi ile yasal haklarını savunmak için adalete başvuracaklarını söyledi.