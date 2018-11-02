Derbi öncesi Galatasaray'dan görsel şov

Evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray, derbi öncesinde görsel şov yaptı.

Güncellenme 02 Kasım 2018 22:26

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde konuk etti.

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma öncesi Galatasaray adeta görsel şov yaparak Devler Ligi müziği çaldı.

Fatih Terim’in fotoğrafına yer verilen koreografide "Bizim hayallerimiz dünyadan büyük" yazılı bir pankart açıldı.

Diğer tribünde ise 21. şampiyonluk ve 4. yıldıza atıfta bulunuldu.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından dolayı da Devler Ligi'nin resmi müziğini statta çalarak ezeli rakibine göndermede bulundu.