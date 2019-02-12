Depresyona karşı bu çayı için!

Uzmanlar, depresyon hastalıkları, öfke, üzüntü ve uyku bozukluklarına karşı melek otu çayını önermektedir.

Güncellenme 12 Şubat 2019 11:41

Günümüzde en çok görülen sağlık sorunları arasında yer alan depresyon her 20 kişiden birinde görülmektedir. Duygu durumu bozukluğu olan depresyon, kişinin günlük aktivitelerini sağlıklı olarak yerini getirmesini engeller ve üzüntü ve öfke duygularıyla tetikler. Uyku düzeninde bozukluklar meydana getirdiği için kişiler kendilerini yorgun ve halsiz hissedebilirler. Bu durumlar kişilerde iş gücünde kayıplar ve ekonomik sorunların başlamasına neden olur. Tedavisi yapılmadığı takdirde çok uzun zaman sürebilir. Tedavi edilen hastalar ise birkaç hafta içerisinde iyileşme gösterir.

Yatıştırıcı etkisi vardır

Depresyonun tipine göre tedavi planı oluşturulacağını söyleyen uzmanlar, hastanın talebine ve hastalığının durumuna göre gerek ilaçlı gerekse ilaçsız olarak tedavi yöntemleri uygulanabilir. İlaçla tedavi edilmek istemeyen hastalara ise psikoterapi yöntemleri uygulanır. Bitkisel tedavi ile desteklendiği için psikoterapi büyük oranda olumlu sonuçlar ortaya çıkarır. Melek otu çayı ise kişilerin üzüntü, uyku bozukluğu ve öfke gibi sorunlara çözüm olarak değerlendirilebilir. Yatıştırıcı özelliği olan melek otu hastaların zihinsel anlamda rahatlamalarını sağlayıp depresyonun üzerinden gelmesine yardımcı olur.

Yüksek oranda tüketildiği takdirde çeşitli riskler ortaya koyacağından doktor kontrolünde tüketilmesi gerekir.