Depremleri bilen adamdan korkunç Türkiye uyarısı

Ekvador depremini bilen Hoogerbeets, Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem olacağını ama tarihini bilmediğini söyledi.

Güncellenme 28 Şubat 2019 16:02

“Deprem kahini” olarak ünlenen ve "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe giren Frank Hoogerbeets’in son olarak Ekvador'daki 7.7 büyüklüğündeki depremi de bilmesi endişelere yol açmıştı. Hoogerbeets bu kez de, Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem olacağını ama ne zaman olacağını bilmediğini söyledi.

“6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olacak”

Hoogerbeets, şubat ayında gezegenlerin hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin dünya için korkunç olabileceğini söylemiş, özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti. Hoogerbets, bu kez de Marmara Depremi hakkında açıklamada bulundu. Hoogerbets, 3 ya da 4 Mart'ta dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olacağını belirtirken, bu depremin İstanbul'da olup olmayacağı sorusuna, "Belki de, bu mümkün" dedi.

“Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası”

Hollandalı bilim adamı, "Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir. Anadolu fay hattı var, Türkiye'de de büyük bir deprem olabilir. Ama çok sık olmaz, çünkü baskı Asya ve aynı zamanda Akdeniz tarafından geliyor. Bir sonraki depremin Türkiye'de ne zaman olacağını tahmin etmek çok zor. Ama ne kadar uzun sürerse olasılık o kadar artar. Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem, Orta Anadolu'da da olabilir. Bilim adamları, Türkiye'de yaşanması beklenen depremin geciktiği konusunda hemfikir, ancak ne zaman olacağını bilemiyoruz" dedi.