Denizli'den Sinan Gümüş ve Gökhan Töre açıklaması

Kasımpaşa Teknik Direktörü Denizli, "Ne Sinan Gümüş ne de Gökhan Töre ile ilgili bir transfer talebim olmadı" dedi.

Güncellenme 08 Ocak 2019 17:14

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Sinan Gümüş ve Gökhan Töre'nin transferine dair açıklamalarda bulundu. Denizli, "Ne Sinan Gümüş ne de Gökhan Töre ile ilgili bir transfer talebim olmadı" dedi.

Gökhan ve Sinan hakkındaki iddialara yalanlama

AsistAnaliz.com'a açıklamalarda bulunan Denizli, bu hafta transferleri kapattıklarını, dönemin bitmek üzere olduğunu, 18 yaş grubunda yurt dışından transfer yapmak istediklerini, Kasımpaşa ile ilgili transfer haberlerinin tamamen konuşmalardan ve varsayımlardan ibaret olduğunu, Gökhan ve Sinan’ın şu an talebinin olmadığı isimler olduğunu, zaten o bölgelerde fazlalıkları olduğunu, kontenjanlarının dolu olduğunu söyledi.