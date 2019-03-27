Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Güncellenme 27 Mart 2019 16:23

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.27'de, merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Daha önce de sarsılmıştı

Denizli Acıpayam'da, 20 Mart Çarşamba günü, Richter ölçeğine göre, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından aynı bölgede büyüklükleri değişen yüzlerce artçı sarsıntı olmuştu. Bölgede, 25 Mart Pazartesi günü de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.