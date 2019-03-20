Denizli beşik gibi sallanıyor! Halk sokaklarda...

Dünden bu yana beşik gibi sallanan Denizli'de bugün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem vatandaşı sokağa döktü.

Güncellenme 20 Mart 2019 10:42

Denizli’den bir son dakika haberine göre; Acıpayam’da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.

Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Dünden bu yana beşik gibi sallanan Denizli’de art arda gelen depremin en sonuncusu vatandaşı sokağa döktü. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre; saat 09.34'te 5,5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin şiddetinin 5.6 olduğunu duyurdu. Deprem hem İzmir’den hem de Antalya’dan hissedildi.

Merkez üssü Acıpayam

AFAD, depremin merkez üssünün Acıpayam olduğunu açıkladı.

Belediye Başkanı’ndan açıklama

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Can kaybı ve yaralımız yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor. Binaların özellikle çatı katlarında çatlamaların olduğu bacaların sarsıntıyla düşmesinden korkuyoruz. Onun tedbirini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali’den kritik açıklama

Denizli Valisi Hasan Karahan da Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybının oluşmadığını belirtti.

Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür" dedi.