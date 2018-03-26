Denizbank o şirkete satılıyor!

Rus kuruluşu Sberbank, 2012'de yüzde 99,9’unu satın aldığı Denizbank'ı satıyor.

Güncellenme 26 Mart 2018 13:23

Rusya medyası bir Sberbank iştirakı olan Denizbank'ı 5.5 milyar dolara satabileceğini iddia etti. Bankanın şu anlık en ciddi alıcısı ise Dubaili Emirates firması. Emirates NBD şirketi, Ocak ayında Denizbank için ön görüşmelere başladığını duyurmuştu.

Denizbank'ın yüzde 99,9’luk payı Sberbank'ta

Yapılan hesaplamalara göre, Sberbank’ın Denizbank’taki yüzde 99,9’luk payı 4,12 milyar doları buluyor. Eylül sonu itibariyle Denizbank’ın defter değeri 3,44 milyar dolar seviyesindeydi.

Dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteriyor

2012'de Denizbank’ın yüzde 99.85’lik hissesini 3.5 milyar dolara satın alan Sberbank, Emirates NBD Mısır, Suudi Arabistan, Hindistan, Singapur, İngiltere’de de faaliyet gösteriyor, Çin ve Endonezya’da da temsilcilikleri var.