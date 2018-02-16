Deniz Yücel'e tahliye!

Geçen yıl gözaltına alınarak tutuklanan Deniz Yücel tahliye edildi.

Güncellenme 16 Şubat 2018 14:49

Almanya "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel tahliye edildi. Haber, Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı.

Twitter'dan açıklama yapan Yücel'in avukatı Veysel Ok, "Ve nihayet müvekkilim Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıktı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Yücel hakkında 18 yıl hapis istemi ile iddianeme hazırlanmıştı.

Başbakan Yıldırım ise Almanya temasları kapsamında Merkel ile yapacağı görüşme öncesi Berlin-Ankara hattında gerilime sebep olan tutuklu gazeteci Deniz Yücel hakkında "Ben onun kısa zaman içinde serbest kalacağını umuyorum. Kısa bir sürede gelişme olacağı görüşündeyim" demişti.

Ne olmuştu?

Geçen yıl 14 Şubat'ta ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınan Gazeteci Deniz Yücel, 27 Şubat'ta da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Almanya, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Yücel'de dahil olmak üzere Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan altı Alman vatandaşının serbest bırakılmasını talep etmişti. Yücel hem Türk vatandaşı hem de Alman vatandaşı.