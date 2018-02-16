Deniz Yücel, Almanya'ya gitti!

Bugün tahliyesine karar verilen Deniz Yücel, özel uçakla Almanya'ya gitti.

Güncellenme 16 Şubat 2018 22:06

Bugün hakkında tahliye kararı verilerek cezaevinden çıkan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Alman konsolosluğunun tahsis ettiği özel uçakla ülkesine Almanya'ya gitti.

Terör örgütü propangası yaptığı gerekçesi ile 27 Şubat 2017'de tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde işlemleri bittikten sonra serbest kalan Deniz Yücel, konsolosluk tarafından tahsis edilen araçla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanına geldi.

Burada konsolosluk görevlilerince karşılanan Yücel, saat 21.00 sıralarında özel uçakla Almanya'ya döndü.