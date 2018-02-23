Deniz Seki ameliyat oldu!

Cezaevinde aldığı kiloları ile gündeme gelen Deniz Seki, mide küçültme ameliyatı oldu.

Güncellenme 23 Şubat 2018 10:36

Yakın bir geçmişte cezaevinden çıkan ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin fazla kilolarında kurtulmak için midesini küçülteceği iddia edilmişti. Operasyon öncesi kilolarına çok dikkat eden Seki'nin mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenildi.

1092 gün hapis yattı

Deniz Seki geçirdiği zor günlerden sonra 2017'nin Haziran ayında cezaevinden çıkmıştı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 1092 gün yaşayan Seki'nin kiloları ile başı derde girmişti.

Kilo verdi, ameliyat oldu

İnce bir görünüme kavuşmak isteyen Deniz Seki, kilolarından kurtulmak için midesini küçültme kararı aldı. Bu karardan sonra kararını doktoruna açıklayan Seki'ye ret cevabı geldi. Doktoru Seki'ye mide küçültme operasyonu için kilosunun uygun olmadığını biraz daha kilo alması gerektiğini söylemişti.

Durumu iyi

Kısa sürede 90 kilo olan Deniz Seki'nin bıçak altına yattığı öğrenildi. Güzel şarkıcının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Kilo falan umurumda değil"

Deniz Seki konuyla ilgili kendisine sorula soruya, “Kilo falan umurumda değil. Ben 10 metrekarelik yerde 1092 gün yaşadım. Spor salonlarında, orada burada gezmedim yani. Hayatın şişkinliği diyelim buna, o da geçecektir. Bana biraz zaman verin, cillop gibi bir Deniz Seki’yle karşılaşacaksınız.” cevabını vermişti.