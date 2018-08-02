Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

FETÖ'nün mahrem imamları ile iletişime geçtiği ortaya çıkan 5'i aktif 27 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı verildi .

Güncellenme 02 Ağustos 2018 10:45

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün “mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenen 5 halen görevde olan 27 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık yaptığı açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile kontörlü telefonlarla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 12 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 2 astsubay olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

5 kişi aktif görevdeymiş

Gözaltına alınan şüphelilerden beşinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeni ile idari işlem uygulandığı kaydedilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesince Ankara ve 7 ilde sürdüğü belirtildi.