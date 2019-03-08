Deniz Kuvvetleri'ndeki kripto FETÖ'cülere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, çok sayıda asker ve sözde imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 08 Mart 2019 10:54

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün emniyet istihbarattaki mahrem mühendis yapılanması soruşturmasında, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Deniz Kuvvetleri’nde yapılan FETÖ operasyonunda ise askerleri yönlendirdiği tespit edilen 20 sivil imam hakkında da gözaltı kararı verildi.

12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Savcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ’nün mahrem yapılanmasıyla ilgili soruşturmada; örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

5 şüpheli gözaltına alını

Açıklamada, İstanbul, Ankara, Manisa, Muğla ve Sakarya’da gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5’inin gözaltına alındığı belirtildi.

20 sivil imam için gözaltı kararı

Örgütün Deniz Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada da, askerleri yönlendirdiği ortaya çıkan 20 sivil imam için de gözaltı kararı çıktı.