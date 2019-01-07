Deniz Çakır, kendini bu sözlerle savundu

Başörtülü 6 kadını "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" sözleri ile taciz ettiği iddia edilen Deniz Çakır açıklama yaptı.

Güncellenme 07 Ocak 2019 09:57

Deniz Çakır, bir mekanda 6 başörtülü kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" dediği iddia edilmişti. Bu olay sonrası mağdur oldukları iddia edilen kadınlardan 3’ü suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu olay sonra büyük tepki alan Deniz Çakır, “zorun açıklama” başlığı altında açıklama yaptı.

Neden sustu?

Böyle bir suçlama karşısında savunma yapmayı gereksiz gördüğü için sustuğunu dile getiren Çakır, savunma amaçlı değil, bilgilendirme amaçlı bir duyuru yaptığını, bazı kişilerin iftiraya devam ettiği için böyle bir açıklama yapmayı gerekli gördüğünü söyledi.

Doğum günü kutlaması

İki kadın arkadaşı ile 30 Aralık 2018’de bir mekana doğum günü kutlamak için gittiğini aktaran Çakır, mekanda yaşananlarla ilgili anlatılanları gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

O kişiler rahatsız oldu

Mekanda yan masada oturan kişilerin hal ve hareketleri ile rahatsız olduklarını belli ettiğini dile getiren Deniz Çakır, bakışları ve vücut dilleri zaman zaman tacize de yaklaştıklarını, bilinçli olarak huzursuz edildiklerini, daha sonra hoşnut olmadıkları için bu kişilerin başka bir masaya geçtiklerini anlattı.

“Bize sözlü olarak sataştılar”

Deniz Çakır, “Arkadaşlarımla kutlama yaparken doğal olarak birbirimizin fotoğraflarını çektiğimiz sırada, bu sefer kendi fotoğraflarını çektiğimizi ima ederek bize sözlü olarak da sataştılar ve bu noktada aramızda kısa bir sözlü tartışma yaşandı. Konu uzamadı kapandı. Aynı ortamda yaklaşık 20 dakika daha oturduk. Mekanda kameralar mevcuttur, görüntüler incelenebilir.. Bu konuda hiçbir kaygı yaşamamaktayım” ifadelerini kullandı.

Yaşananların yaşam tarzı ile ilgisi yok

Yaşanan tartışmanın kendisi açısından giyim, kuşam, türban ve başörtüsü gibi kişisel tercih ve özgürlüklerle ilgisi olmadığı dile getiren Deniz Çakır, böyle bir şeyin yaşanmadığını ve yaşanamayacağını, iddiayı ortaya atan kişilerin kendi tercihlerinden rahatsız olduğunu ileri sürdü.

“Ezilenlerin yanında oldum”

Deniz Çakır, yaşamının her döneminde ezilenin, haklının ve kadınların yanında olduğunu belirten Deniz Çakır, daima kişisel özgürlüklerin savunucusu olduğunu, bunun kendisine atılmış bir suç olduğunu ve utanç verici olduğunu söyledi.