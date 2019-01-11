Deniz Çakır ifade vermek üzere adliyede

Başörtülü kadınlara hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında soruşturma açılan Deniz Çakır, ifade vermek için adliyeye gitti.

Güncellenme 11 Ocak 2019 11:36

İstanbul'da bir mekanda başörtülü kadınlara hakaret ettiği gerekçesi ile Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatılmıştı. Çakır, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'nin 4. katta bulunan basın savcılığında ifade vermek için bekliyor.

Erdoğan’dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtülü kadınlara hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında soruşturma açılan Deniz Çakır’a sert sözlerle yüklenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demenin faşistliğin en sefil hali olduğunu belirterek, “Adı da neymiş? Sanatçıymış. Buyurun. Dert başka, ne derseniz deyin. Bu ülkede insanların yaşam biçimleriyle uğraşan CHP zihniyetidir" dedi.

Ne yaşanmıştı?

İki arkadaşı ile birlikte AVM'de bir cafeye giden Deniz Çakır'ın yan masada oturan başörtülü kadınlara "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" şeklinde sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Alkollü olduğu öne sürülen oyuncunun arkadaşlarının yaşananlar için özür dilediği belirtilmişti.