Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı

Deniz Çakır'ın "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada" dediği kadınların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatıldı.

Güncellenme 05 Ocak 2019 18:31

Deniz Çakır’ın bir AVM’de altı tesettürlü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada" dediği iddia edilmişti. Çakır’ın menajeri ise bu iddiaları yalanlamıştı. Fakat, Deniz Çakır’ın sözlü olarak taciz ettiği kadınlardan üçü avukatlarıyla birlikte savcılığa ifade vererek şikayette bulundu.

Mağdurlar şikayette bulundu

Mağdur kadınları şikayeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Çakır hakkında soruşturma başlattı.

Ne yaşanmıştı?

Dün ortaya atılan iddiaya göre; oyuncu Deniz Çakır, bir kafede kahve içen 6 kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" sözleriyle tacizde bulundu. Çakır burada kendi telefonu ile görüntü almaya da çalıştı.

Mağdurların avukatı Bayraktar, Çakır'ın müvekkillerini bir buçuk saat boyunca ara ara taciz etmeye devam ettiğini söyledi.