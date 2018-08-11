Deniz Çakır, EDHO'nun kadrosundan çıkarıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem Çakırbeyli rolüne hayat veren Deniz Çakır'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Güncellenme 11 Ağustos 2018 13:18

Sevgilisi ile karıştığı kavgayla gündeme gelen oyuncu Deniz Çakır’ı özel hayatındaki söylentiler işinden etti. Üç sezondur ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Meryem Çakırbeyli rolünü oynayan Deniz Çakır, dizinin kadrosundan çıkarıldı. Dizide Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli’nin eşi olan Deniz Çakır, Eylül’de ekranlara dönecek projenin tanıtım çekimlerinde yer almadı.

Dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın sık sık özel hayatı ve alkollü görüntüleri ile gündeme gelen Deniz Çakır’dan rahatsız olduğu ve bu nedenle böyle bir karar aldığı iddia edildi. Kadrodan çıkarılan Çakır’ın haberi alınca büyük üzüntü yaşadığı ifade edilirken, yapım şirketinin yeni bir arayışa girdiği de gelen bilgiler arasında.