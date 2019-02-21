Deniz Baykal'ın yemininde bu ayrıntı dikkati çekti

Deniz Baykal, geçirdiği hastalık nedeni ile ertelenen milletvekili yeminini bugün genel kurulda yaptı.

Güncellenme 21 Şubat 2019 14:32

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçirdiği hastalık nedeni ile ertelenen milletvekili yeminini TBMM’ye gelerek genel kurulda bugün yaptı.

Deniz Baykal’ın Ankara’da devam eden tedavisinin 1 Nisan’da sona ereceği, daha sonra da memleketi Antalya’ya döneceği belirtilmişti.

Baykal, genel kuruldaki yeminini yazılı metinden değil, ezbere okudu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yemin sırasında hazır bulundu.

Tedavi gördüğü hastaneden 1 Nisan’da taburcu olacağı belirtilen Deniz Baykal’ın yemini sağlık sorunları nedeni ile ertelenmişti.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının Ankara’da devam eden tedavisinin 1 Nisan’da tamamlanacağını, daha sonra Antalya’ya döneceklerini, Kepez’de ormanlık alan içinde bulunan Duacı Köyü'ndeki evinde istirahat halinde olacağını kaydetti.