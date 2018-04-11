Deniz Baykal'ın oğlu: Almanya’dan enkaz getirdik

Deniz Baykal'ın oğlu Ataman Baykal, babasını tedavi için Almanya'ya götürmenin bir hata olduğunu söyledi.

Güncellenme 11 Nisan 2018 10:03

Beyin kanaması geçirdikten sonra Ankara İbn-i Sina Hastanesi’ne yatırılan daha sonra Almanya’da Münih yakınlarındaki “Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau” isimli merkeze nakledilen Deniz Baykal, burada üç ay kaldıktan sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Almanya bir hataydı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Deniz Baykal'ın doktor olan oğlu Prof. Ataç Baykal, Deniz Baykal’ın Almanya’da son derece kötü bir tedavi süreci geçirdiğini, fizik tedavi yapılması gerektiği halde yapmadıklarını, Almanya’ya gittikten sonra zatürre geçirdiğini, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde çok daha iyi şartlarda bakıldığını, hatta yoğun bakım altında bile daha iyi fizik tedavi uygulandığını, Almanya’dan adeta enkaz getirdiklerini ve GATA’da toparladıklarını, Almanya’ya gitmenin bir hata olduğunu söyledi.

Erdoğan ve Kahraman da ziyaret etti

Deniz Baykal'ı dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, saat 22.00'de ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.

Ataman Baykal karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman, birlikte geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı.

Baykal’dan Erdoğan’a teşekkür

Tedavisi süren Baykal'ın yanında yaklaşık yarım saat duran Erdoğan ve Kahraman'ı Prof. Dr. Ataman Baykal uğurladı. Ataman Baykal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından ve babasının tedavisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.