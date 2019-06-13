Deniz Baykal'dan olay olacak İmamoğlu yorumu!

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ekrem İmamoğlu'nun bir Cumhuriyet projesi olduğunu söyledi.

Güncellenme 13 Haziran 2019 09:48

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Baykal, "Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir. Türkiye'nin en ücra köşesindeki en uzak yerleşkesindeki evladını alıp yetiştirip Türkiye'nin önüne dünyanın önüne ihtiyaç olduğunda sunan anlayış Cumhuriyet projesidir." dedi.

Halk TV'de, Serhan Asker'in konuğu olan Deniz Baykal, İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir”

"İmamoğlu bir proje mi?" sorusuyla ilgili Baykal, "Geçenlerde aynı vatandaş sordu bu soruyu. Evet dedim şaşırdı. Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir. Türkiye'nin en ücra köşesindeki en uzak yerleşkesindeki evladını alıp yetiştirip Türkiye'nin önüne dünyanın önüne ihtiyaç olduğunda sunan anlayış Cumhuriyet projesidir. Ekrem İmamoğlu da bir Karadeniz köyünden çıkmış. Güçlükler karşısında yılmamış. Devlet kurumlarında eğitilmiş. Bu anlamda Cumhuriyetin bir ürünüdür. Arkasında bir Cumhuriyet var. Cumhuriyet aldığı bir çocuğu Nobel Ödülü almaya kadar da götürüyor. İBB Başkanlığına da götürüyor. Başbakanlığa da götürüyor" dedi.

Baykal, "Demokrasilerde seçimle geldim ama gitmem demek yok" diyerek 31 Mart'taki İstanbul seçim sonuçlarının ardından yaşananları eleştirdi.

"YSK hukuka akrobasi yaptırdı"

YSK'nın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını elinden almasıyla ilgili Bayrak, "YSK hukuka akrobasi yaptırdı" dedi.

Baykal, kendisine en son Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği TV programı hatırlatılarak sorulan İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayını için, "Bunu düzenleyenleri kutluyorum. Siyasetçiler gerekirse birbirlerine soru sorabilmelidir. Uzun süre bundan mahrum kaldık maalesef. Türk basını yeterince deneyim sahibi oldu. Ben İsmail Bey'in iyi niyetli bir yönetimi gerçekleştireceğine inanıyorum" dedi.