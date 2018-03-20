Bir süredir Almanya'da tedavi gören CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, Türkiye'ye döndü.

Güncellenme 20 Mart 2018 17:43

Türkiye'de bir süre tedavi gördükten sonra Almanya'da giden Deniz Baykal, tamamlanan tedavisinin ardından Türkiye'ye döndü. Deniz Baykal'ın tedavisi Ankara GATA'da devam edecek.

Beyninde pıhtı atmıştı

Baykal, İbni Sina Hastanesi’nde 51 gün tedavi gördükten sonra 5 Aralık’ta fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya’ya götürülmüştü. Baykal, 16 Ekim 2017'de Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Baykal'ın hastalığının beyninde pıhtı atması olduğu açıklanmıştı.