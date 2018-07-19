Deniz Baykal tarafını seçti?

CHP'de delegelerin imza toplamasına Deniz Baykal'dan yorum geldi.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 11:16

24 Haziran seçimleri sonrası partide yeni bir lider arayışı başladı. Seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisinden sekiz puan fazla oy alması ise bu arayışın fitilini ateşledi. Parti içi muhalefet harekete geçti ve delegeler tek tek imza toplamaya başladı. "Değişim ve Umut Kurultayı" adı ile bir araya gelen İnce tarafları 466 imza toplandığını iddia etti. Genel Merkez ise imza sayısının henüz 120 civarında olduğunu belirtti.

Deniz Baykal ne dedi?

Tüm bu tartışmalar sürerken CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın bu mücadeledeki duruşu merak konusu oldu. Sözcü yazarı Can Ataklı ise bu soruya cevap verdi. Deniz Baykal'ı ziyaret ettiğini belirten Ataklı, eski liderin CHP'de bir değişime olumlu baktığını, bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmanın partiye zarar vereceğini, bu durumun partiyi geriye götüreceğini söyledi.

Tüzün’den imza açıklaması

Daha önce imza toplama sürecinin başladığını duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için 625 imza gerektiğini, bu sayıyı fazlasıyla aşacaklarını düşündüklerini, bu yüzden rakamlara takılmadıklarını söylenmişti.

Notere giden bir delegenin üç nüsha imzaladığını belirten Tüzün, bu imzalardan birinin noterde kaldığını, ikisinin de kendisinde kaldığını ya da birini de CHP genel merkezine gönderdiğini, sayının orda belli olduğunu belirtti.

Grup başkanvekillerinin seçim bölgeleri ne durumda?

Konuyla ilgili örnek veren Tüzün, CHP'de üç grup başkanvekili olduğunu, birinin Özgür Özel olduğunu, onun seçim bölgesinde 18 delege olduğunu ve 18 imza atıldığını, Engin Dinç'in seçim bölgesinde 14 delegenin 14 imza attığını, Engin Altay'ın seçim bölgesindeki delegelerin ise 70'ten fazla imza attığını iddia etti.

Ne kadar imza toplandı?

Tüzün, bunların toplamının 105-110 imza olduğunu belirten, "Diğerlerini saymaya gerek yok herhalde, onu da 120 oldu diyenler saysın" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı da istifa etti

Bu gelişmeler kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay da görevinden istifa etti. Partide kurultay delegesi de olan Oktay, “Halkımız, CHP’nin yenilenmesini ve çok daha güçlü bir şekilde demokrasi mücadelesine liderlik etmesini bekliyor. Bu talebin gereğini yerine getirmek hepimizin temel görevi” dedi.