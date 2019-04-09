Deniz Baykal, seçim gündemini değerlendirdi!

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal, ülke gündemi ve seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 09 Nisan 2019 13:27

CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

“Sonuçlar hemen ilan edilmelidir”

Uzun bir süre sonra ilk kez konuşan Baykal, "Gözden kaçırılmaması gereken şudur: bu gayretlerin ötesinde seçim sonuçlarını ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya kanıtlamalıyız.

Sadece bu adım bile yapılacak güven verici açıklamalardan çok daha fazla ekonomiye güven duyulmasını sağlayabilir. Türkiye'de demokrasi ve hukukun işlerliği konusunda uluslararası dünyada tereddüt yaratan konuyu çözecektir.

Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir" ifadelerini kullandı.

Ekonomik politika vurgusu

"Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası, inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır" diyen Baykal, "Hükümetin bu ihtiyacı gördüğünü ve bu konuda bir çaba içine girdiğini görüyorum" dedi.