Deniz Baykal o kararından vazgeçti!

Meclis'in ilk oturumunu yöneteceği söylenilen Deniz Baykal'ın karar değiştirdiği, onun yerine Durmuş Yılmaz'ın bu görevi yerine getireceği iddia edildi.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 15:02

TBMM'nin 8 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan yeni dönemin ilk oturumunu en yaşlı milletvekili olan Deniz Baykal'ın yöneteceği belirtilmişti.

Tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın karar değiştirdiği ve bu nedenle TBMM'deki oturumu en yaşlı üye sıfatı ile Durmuş Yılmaz'ın yöneteceği iddia edildi. Durmuş Yılmaz, en yeni parti olan İyi Parti'nin milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

Diğer yandan partiler yemin töreninden sonra TBMM Başkanlığı için aday belirleme çalışmalarına başlayacak. TBMM'de 26.Dönem TBMM Başkanlığı görevini AK Partili İsmail Kahraman yürütmüştü. Kahraman yeni dönemde aday olmazken, AK Parti'de Başbakan Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı için adı sıkça telaffuz ediliyor.