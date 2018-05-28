Deniz Baykal hakkında flaş iddia!

Deniz Baykal’ın, TBMM'nin yeni döneminde yemin merasiminde partililerle birlikte olacağı iddia edildi.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 16:35

CHP'nin Antalya milletvekili adayları 24 Haziran seçimleri kapsamında basın mensuları ile bir araya geldi. Ankara'da tedavi altında olan Deniz Baykal ve Ali Takavut haricindeki 14 milletvekili adayı, kendini tanıttı. Yeni dönemde Antalya'da ikinci sıradan aday gösterilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Deniz Baykal'ın sağlık durumu ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi.

“Baykal yemin törenine katılacak”

Budak, Baykal'ın bir devlet adamı olduğunu, yıllarını demokrasi ve özgürlük için harcadığını, Baykal'ın aynı zamanda CHP'nin ikinci kurucusu olduğunu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret ettiğinde kendisinin 'Ülkeye katkı koymak istiyorum' demesinin bizim için yeterli olduğunu, hizmet etme arzusunu dile getirdiklerini, bütün meselenin bundan ibaret olduğunu, sağlık durumunun mükemmele doğru gittiğini, Baykal'ın kendisini 2 aydır zaten rahatlıkla ifade ettiğini, yürüteçte yürüyebildiğini, TBMM'nin yeni döneminde yemin merasiminde partililerle birlikte olacağını söyledi.

“Net adımlarla iktidara geliyoruz”

Seçimlerin normal şartlarda 3 Kasım 2019'da yapılmasının planlandığını belirten Budak, ancak bir anda Türkiye'nin gündemine erken seçim düştüğünü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda öncü birlik olduğunu, arkasından baskın seçim kararı aldıklarını, Cumhur İttifakı'nın '2 ayda muhalefet bir araya gelemez' diye düşündüğünü ama seçimlere hazır olanın Millet İttifakı olduğunu gördüklerini, korktuklarını, seçim bildirgelerinde hiçbir şey olmadığını, CHP'nin önceki seçim bildirgesini açıkladıklarını, denizin bittiğini karanın gözüktüğünü, net adımlarla iktidara geldiklerini, çünkü yönetemediklerini belirtti.

Budak sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer her şey yolunda ise neden baskın seçim var? Yolunda değilse neden Cumhur İttifakı'na oy verilsin? Mutlak iktidardalar, OHAL var, istediğin gibi ülkeyi yönetirsin, o zaman ne var? Vatandaşların bunu kendilerine sormalarını istiyorum. Bunların Cumhuriyet ile bir alıp veremedikleri var" diye konuştu."