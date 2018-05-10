Demirtaş, İnce'den bunu talep etmiş

Muharrem İnce, Edirne'de ziyaret ettiği Demirtaş ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 14:38

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hariç tüm cumhurbaşkanı adayları ile bir araya gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı Edirne'de yattığı cezaevinde ziyaret etmişti.

Demirtaş’tan ilginç istek

Demirtaş'ın kendisini ziyaret eden İnce'ye "Ben buradayım, siz geziyorsunuz. Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsınlar, adil olsun" dediği öğrenildi.

Perinçek’i de ziyaret edecek

İnce, dün miting öncesi Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ı, ardından 21.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. İnce ayrıca 100 bin imza toplayarak 24 Haziran'daki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i de ziyaret edeceğini açıkladı.

“Çay içtik, sohbet ettik"

Cumhuriyet'e konuşan İnce, "Dedi ki bir önerim var… ‘Diğer adaylara da söylersen sevinirim’ dedi. ‘Nedir’ dedim, ‘ben buradayım, siz geziyorsunuz’ dedi. Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsınlar’ dedi. ‘Benim yerime birer hafta yatsınlar adil olsun’ dedi. Espri yeteneğinden ve moralinden bir şey kaybetmemiş onu gördüm, başarılar diledi. Ben kendisine başarılar diledim, çay içtik, sohbet ettik" ifadelerini kullandı.

“Birinci turda kazanırım”

Kendisine sorulan bir soruyu cevaplayan İnce, cumhurbaşkanlığını birinci turda alacağını, buna inandığını, Karamollaoğlu’na da, Akşener’e de, Demirtaş’a da, Erdoğan'a da başarılar dilediğini söyledi.