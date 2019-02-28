Demirören, TFF'den istifa etti

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Güncellenme 28 Şubat 2019 15:30

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, görevini bıraktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan iddaa ihalesine katılan ve bu ihaleyi kazanan Demirören, tartışmalara sebep olmamak için istifa ettiğini açıkladı.

“Tartışmalara mahal bırakmamak amacıyla istifa ediyorum”

26 Şubat 2012'den beri sürdürdüğü TFF Başkanlığı’ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ettiğini dile getiren Demirören, “Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım” dedi.

“Medyamıza çok teşekkür ediyorum”

Demirören, “Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Görevi seçimle kadar Hüsnü Güreli yürütecek

Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından, Haziran ayında yapılacak seçime kadar TFF Başkanlığı görevini Başkanvekili Hüsnü Güreli yürütecek.